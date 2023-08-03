Мины на турецком курорте Шиле остались со времен Второй мировой войны

Обнаруженные на турецком черноморском курорте Шиле 28 снарядов остались со времен Второй мировой войны, сообщили в Минобороны Турции.

Пляжи курортного города, расположенного недалеко от Стамбула, были закрыты 1 августа в связи с обнаружением неразорвавшихся снарядов.

19 июля патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" обнаружил дрейфующую украинскую мину в 180 км северо-восточнее пролива Босфор. В Минобороны РФ сообщали, что по решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем.

Ранее ФСБ России предупредила, что установленные ВМС Украины в Черном море подводные мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов.