Кремль: Введение единой валюты БРИКС вряд ли пока реализуемо

Введение единой валюты БРИКС вряд ли пока реализуемо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, это не значит, что тему не надо обсуждать.

"Обсуждения на этот счет, конечно же, будут продолжаться", - цитирует Пескова РИА Новости.

Саммит с БРИКС в ЮАР состоится 22-24 августа. Один из запланированных вопросов для обсуждения — коллективная валюта БРИКС. Разговор о такой валюте начался еще в 2018 году. В этом году появилось большое количество публикаций, в которых обсуждается вариант валюты БРИКС, основанной на золоте.