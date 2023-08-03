Летние смены для юных спасателей, парашютистов, медиков - центр «Авангард» Владимирской области организовал полезный отдых ребят

Областной учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» (Владимирская область) проводит очередную летнюю смену. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, на этот раз на базе ковровского лагеря «Искатель».

88 юношей и девушек осваивают программу «Юный спасатель». Для ребят организованы мероприятия по профориентации, уроки от специалистов ГУ МЧС России по Владимирской области, спортивные соревнования.

«Патриотизм у детей и молодёжи невозможно воспитать только словами. Кроме того, юные сердца очень чутко улавливают формализм. Настоящие патриоты рождаются в конкретных делах. Именно такую деятельность и предлагает «Авангард» своим воспитанникам во время летних смен. И неважно, кем станут эти юноши и девушки в будущем, важно, что это лето научит их крепко дружить, добросовестно работать, защищать себя и других в случае опасности», – отметила министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова.

Стоит напомнить, что этим летом «Авангард» уже провёл три тематические смены.

В ходе смены «Юный парашютист» профессиональные инструкторы на базе ДОСААФ Владимирской области провели не только занятия по физкультуре, развитию тактических и стратегических навыков, но и мероприятия по воздушно-десантной подготовке. На смену прибыло 100 юношей и девушек со всего региона, чтобы стать частью дружного сообщества парашютистов. Пять дней ребята провели бок о бок с профессиональной командой воздушного десанта, знакомились друг с другом, проходили многоэтапную подготовку к заключительному экзамену. Настоящее посвящение прошло в конце учебной недели и ознаменовалось самостоятельным прыжком.

Смена «Юный десантник» прошла в лагере военно-патриотического клуба «Пересвет». Под присмотром опытных инструкторов 59 ребят участвовали в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, прошли тактическую, строевую, огневую подготовку, курс оказания первой медицинской помощи.

Забота о здоровье людей – важная государственная задача. И «Авангард» активно включился в повестку, включив в свою программу тематическую смену «Юный санитар». Идею поддержали Минздрав Владимирской области и Российское общество «Знание». А работники «Красного Креста» откликнулись на предложение обучить ребят азам санитарии и первой помощи, поделиться опытом. 58 юношей и девушек стали командой, достижения курсантов отметили сертификатами.

Информация о том, как увлекательно и познавательно проходят смены «Авангарда», стала известна во Владимирской области. И, если в начале лета ещё возникали вопросы с набором, то на последнюю августовскую смену «Владимирский рубеж» уже сформировался лист ожидания. Изюминкой этой пятидневки станет военно-тактическая игра «Операция «АВАНГАРД» с использованием лазертага.