В Китае ограничат доступ детей к смартфонам с интернетом

В Китае власти представили проект правил использования гаджетов с интернетом для несовершеннолетних. Законопроект предполагает ограничение использования смартфонов подростками – максимум два часа в день. Дети же до восьми лет смогут использовать смартфоны не более 40 минут в день. Каждые полчаса устройство будет напоминать ребенку о необходимости перерыва.

Также вводится виртуальный "комендантский час" – доступ к интернету на устройствах детей будет ограничен с 22 до 6 часов.

Но будут и исключения: образовательные приложения, сервисы для защиты личной безопасности, вызов экстренных службы, развивающие программы для интеллекта и физического здоровья.