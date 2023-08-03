"Гордимся вами". Мишустин встретился с победителями олимпиад, выступавшими без флага

Председатель Правительства Михаил Мишустин встретился с победителями международных олимпиад по естественным и точным наукам. Школьники выступали без флага.

"Страна вами гордится! И я вам от всей души хочу сказать спасибо", – сказал Мишустин.

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов возмущен политикой Правительства, которое поощряет выступать спортсменов и школьников без флага.

"Мишустин принимает победителей, у которых нет Родины, и от ее имени благодарит их. Я не согласен с такой позицией Правительства категорически... Мы либо воспитываем людей, понимающих свою ответственность перед Родиной, либо плодим индивидуалистов безродных", - написал он.

Накануне лидер эсеров Сергей Миронов призвал не финансировать спортсменов, готовых выступать без флага и гимна. Пусть они выступают как частные лица за свой счет или за счет спонсоров, но только не за счет государства.

"В этом случае вы, кроме себя, больше никого не представляете, поскольку живете, видимо, в нейтральной стране под нейтральным флагом", - заявил Миронов, который тоже раскритиковал позицию российских властей, согласных на унижение.