Реконструкцию водозаборных сооружений в посёлке Ставрово (Собинский район) контролируют специалисты правительства Владимирской области

Министр ЖКХ Владимирской области Елена Семёнова накануне проверила ход работ по реконструкции водозаборных сооружений в посёлке Ставрово Собинского района.

Модернизация выполняется в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». На эти цели направлено 229,6 млн рублей, в том числе 216 млн рублей – из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

«Реконструкция водозаборных сооружений посёлка обусловлена аварийным состоянием водопроводов, эксплуатируемых с 1973 года, и превышением предельно допустимых показателей по жёсткости и железу в пробах воды из скважин. Благодаря реализации этого проекта качественной питьевой водой будет обеспечено более 6,5 тысяч жителей Ставрово», – отметила Елена Семенова.

Проект предусматривает реконструкцию 4,7 км водопроводных сетей с железобетонными колодцами, четырёх артезианских скважин, резервуаров чистой воды и станции второго подъёма с установкой станции очистки воды.

На объекте уже проведены подготовительные работы, выполнены подъездные пути, фундамент под трансформаторную подстанцию, реконструкция 1 артезианской скважины. Ведётся прокладка сетей водоснабжения и водоотведения, продолжается реконструкции резервуаров чистой воды и трёх артезианских скважин. Начата поставка оборудования, в том числе на станцию 2-го подъёма, где планируется установить систему водоподготовки.