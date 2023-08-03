В Калужской области сбили седьмой за день беспилотник

На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще один беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

В своем телеграм-канале он написал, что последствий для людей и инфраструктуры нет.

Ранее Шапша сообщил о том, что сегодня ночью при попытке пролета через регион на юго-западе области сбиты шесть беспилотников. Разрушений нет.

1 июня власти региона сообщили о падении "неопознанного объекта" в поле около поселка Товарково. При падении объект взорвался и образовал воронку. По уточненным данным, обломки БПЛА упали в пяти километрах от предприятия "Первый завод" - крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Калужской области.