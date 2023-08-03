Блогер претендует на должность мэра Перми с обещанием "секс-просвета"

Заявки для участия в конкурсе на должность главы Перми подали директор новоильинского предприятия "Желтранс" Александр Семакин и безработная жительница города Ирина Боровик, передает корреспондент Накануне.RU.

О решении участвовать в конкурсе Ирина Боровик сообщила в соцсетях. Отметим, что пермячка позиционирует себя как секс-блогера. В программе развития города Боровик обещает "секс-просвет".

"Спасибо всем причастным! Тем, кто дал мне волшебный пендель (и не один), помог не опустить руки в связи с последними событиями, сыпал идеями и вдохновил за одну ночь написать план развития города, где, наряду с обещаниями построить третий мост через Каму, новый оперный театр и спортивно-концертный комплекс, есть идея открытых выборов, семейные ценности, поддержка многодетности и секс-просвет, естественно!" - написала она у себя "ВКонтакте".

Также участие в конкурсе принимают министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин, он считается основным претендентом на должность мэра, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, сотрудница краевого управления капитального строительства Кристина Коскова, адвокат Марина Казанцева, юрист Мария Булычева, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Прикамья Анна Баранова, безработная Оксана Комягина, упаковщик третьего разряда ООО "Уралбумага" Андрей Золотарев и участник СВО, командир танкового взвода, экс-замглавы Добрянки Ильяс Гайнанов.

Напомним, 27 июня депутаты думы Перми приняли отставку мэра города Алексея Демкина. И.о. главы города назначена вице-мэр Ольга Андрианова. Экс-глава города стал вице-премьером правительства Пермского края. Документы от кандидатов принимаются до 3 августа.