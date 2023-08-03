03 Августа 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Челябинске подростка подозревают в избиении и ограблении мужчины

В Челябинске 18-летнего и 16-летнего местного жителя подозревают в разбое, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, ночью в июле подозреваемые избили палкой, ногами и руками сидевшего на лавочке мужчину и похитили у него сумку. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

В ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что инцидент произошел в Ленинском районе. 49-летний мужчина сидел на лавочке, к нему подошли подозреваемые и без слов начали избивать. Сотрудники полиции по горячим следам задержали двоих ранее не судимых местных жителей. Похищенное имущество они выбросили, поскольку на банковских картах не оказалось денег.

Сейчас подозреваемые находятся под обязательством о явке.

Теги: подросток, разбой, ограбление,


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