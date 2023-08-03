Под Новосибирском перевернулась яхта, на которой отдыхали десантники

На Обском водохранилище под Новосибирском перевернулась яхта с десантниками, которые отмечали День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Новосибирск с огоньком".

На кадрах маломерное судно посреди акватории завалилось на левый бок, рядом с ним в воде находятся люди.

В ГУМЧС по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что на борту находились восемь человек, из них двое детей. Очевидцы доставили всех пассажиров на берег. Пострадавших нет.

Напомним, в Белгороде в День ВДВ отключили фонтаны. Городские власти не комментировали отключение, в частности – связано ли оно с традициями отмечания Дня десантника или это совпадение. А специалисты "Водоканала" в Санкт-Петербурге пригрозили отключать фонтаны, если заметят в них купающихся десантников.