Названо число избирателей в России
Центризбирком назвал число избирателей в России. На начало июля их насчитывалось 107 млн 900 тысяч.
Как сообщили в ЦИКе, на территории страны находятся почти 108 млн избирателей, за пределами России — 2 004 940 человек.
Данные о числе избирателей в присоединенных территориях не публикуются и не учитываются, пояснили в Центризбиркоме.
Регион с максимальным числом избирателей – 7,2 млн – Москва. Далее следуют Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область, Ростовская область.