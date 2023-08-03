Названо число избирателей в России

Центризбирком назвал число избирателей в России. На начало июля их насчитывалось 107 млн 900 тысяч.

Как сообщили в ЦИКе, на территории страны находятся почти 108 млн избирателей, за пределами России — 2 004 940 человек.

Данные о числе избирателей в присоединенных территориях не публикуются и не учитываются, пояснили в Центризбиркоме.

Регион с максимальным числом избирателей – 7,2 млн – Москва. Далее следуют Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область, Ростовская область.