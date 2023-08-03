03 Августа 2023
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Фото: В.Н. Горелых

Полиция Екатеринбурга установила семью, чья девочка был найдена брошенной на Эльмаше

Сотрудники полиции из подразделения ПДН, участковые уполномоченные и представители уголовного розыска ОП №14 УМВД по Екатеринбургу в ходе широкомасштабных поисковых мероприятий смогли установить семью, чья девочка была накануне обнаружена брошенной в микрорайоне Эльмаш. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, точное местонахождение отца малышки пока не установлено, его продолжают разыскивать сыщики. Найден лишь его велосипед, на котором он гулял с ребенком. Телефон мужчины доступен, но на звонки никто не отвечает.

"Малышка проживает с мамой, бабушкой и отцом в одной из квартир многоэтажного дома в Академическом районе, что примерно в 20 км от места, где нашли ребенка. Соню сотрудники полиции привезли домой, бабушка ее опознала. Мама ребенка в дежурной части ОП №8, по месту своего жительства, письменно пояснила, узнав о найденной дочери, что претензий ни к кому не имеет и попросила прекратить разбирательство. Представители МВД сейчас опрашивают женщину. По итогам работы органы внутренних дел примут обоснованное решение о мерах реагирования. Законных представителей девочки могут привлечь к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ – "Ненадлежащее воспитание своих детей", либо по статье 125 УК РФ – "Оставление ребенка в опасности". Кроме этого, семью могут поставить на профилактический учет. Сейчас инспекторы ПДН ОВД проверяют условия жизни Сони и взаимоотношения в семье", - отметил полковник Горелых.

Сотрудники полиции продолжают разбираться в этой истории.

Напомним, вечером 2 августа в Орджоникидзевском районе столицы Урала бдительные граждане во дворе по улице Баумана, 51 увидели девочку в возрасте 5-6 лет. Ребенок был один без присмотра взрослых. На место вызвали полицейских. Девочка сообщила стражам порядка, что ее зовут Соня и ей 5 лет. На вопрос, где живет, она ответить не смогла.

Представители МВД установили, что в тот день Соня с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется, но так и не вернулся. На время поиска родителей Соню поместили в детский приют.

Теги: семья, полиция, девочка, велосипед, Екатеринбург


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Развитие сюжета:

Ранее 03.08.2023 16:29 Мск Отец брошенной на площадке в Екатеринбурге 5-летней девочки найден мертвым в кустах

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Ранее 03.08.2023 09:33 Мск В Екатеринбурге полиция ищет родителей 5-летней девочки, найденной на Эльмаше

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