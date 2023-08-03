03 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге создана рабочая группа по развитию города до 2045 года

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил состав рабочей группы по подготовке программы комплексного развития социальной инфраструктуры уральской столицы на период до 2045 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Орлов подписал соответствующее постановление. В состав рабочей группы вошли 10 человек – руководители и специалисты в области градостроительной политики, образования, культуры, экономики. Председателем группы назначен заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов (на фото).

Как напомнили в мэрии, в июне этого года был утвержден новый Генеральный план Екатеринбурга. Этот документ отражает планы по строительству школ, детских садов, объектов улично-дорожной сети, жилья и созданию мест приложения труда и повышения экологической устойчивости.

Более подробно ознакомиться с Генпланом-2045 можно на официальном портале Екатеринбурга.

Теги: группа, развитие, Генплан, Екатеринбург


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