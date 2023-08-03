Почти в 70% российских регионов опасные лифты

В двух третях российских регионов (59) старые лифты могут быть опасны для жизни и здоровья граждан, посчитали в Генпрокуратуре.

В этих субъектах нет региональных программ обновления лифтов. Всего в них 47 тыс. потенциально опасных лифтов, у которых истекает срок службы.

Прокурорские проверки, начавшиеся в 2021 году, привели к тому, что число требующих замены лифтов сократилось на 10 тыс.

В этом году самыми проблемными в плане замены лифтов стали Удмуртия, Чувашия, Алтай, Мурманская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская области и Санкт-Петербург, передает РИА Новости.