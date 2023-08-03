В амурском селе объявили карантин после того, как мальчика покусал дикий барсук

В Амурской области барсук, больной бешенством, укусил 13-летнего мальчика на частном подворье. В селе Калинино Михайловского района введен карантин. Об этом сообщает управление ветеринарии по Амурской области в Telegram-канале.

Отмечается, что ребенку оказана медицинская помощь, его вакцинировали. Также вацинировали всех сельскохозяйственных и домашних животных, у которых подходил к концу срок действия прошлогодних прививок.

В июне аналогичный случай был выявлен в Свободненском районе, где местную жительницу укусила бешеная енотовидная собака. В начале июля в селе Благовещенского района отловили больную лисицу.

В июне в деревне Свобода в Омутинском районе Тюменской области был введен карантин по бешенству животных. Что стало причиной карантина, не уточнялось.

В конце марта карантин по бешенству был введен в Ханты-Мансийске, по адресу: Тобольский тракт, 2. Неблагополучным пунктом считалась территория, прилегающая к эпизоотическому очагу радиусом 500 метров.