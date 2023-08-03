03 Августа 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

СК проверит больницу Екатеринбурга после смерти 6-летнего ребенка с герпесом

На Среднем Урале Следственный комитет начал проверку после смерти ребенка в медучреждении.

23 июня в больнице Екатеринбурга скончался 6-летний мальчик из поселка Арти. Сообщалось, что у него было несколько видов герпеса, а родители до сих пор не знают, от чего именно умер их ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, в ходе проверки выясняются все обстоятельства трагедии. Планируется опросить медработников, истребовать интересующую следствие медицинскую и другую документацию.

Также будет назначена и проведена экспертиза. Отдельно будет выясняться, насколько своевременно, полно и качественно ребенку была оказана медицинская помощь.

Как добавили в СК, по итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: больница, СК, мальчик, проверка


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