СК проверит больницу Екатеринбурга после смерти 6-летнего ребенка с герпесом

На Среднем Урале Следственный комитет начал проверку после смерти ребенка в медучреждении.

23 июня в больнице Екатеринбурга скончался 6-летний мальчик из поселка Арти. Сообщалось, что у него было несколько видов герпеса, а родители до сих пор не знают, от чего именно умер их ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, в ходе проверки выясняются все обстоятельства трагедии. Планируется опросить медработников, истребовать интересующую следствие медицинскую и другую документацию.

Также будет назначена и проведена экспертиза. Отдельно будет выясняться, насколько своевременно, полно и качественно ребенку была оказана медицинская помощь.

Как добавили в СК, по итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.