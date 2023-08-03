Правительство России признало Норвегию недружественной страной

Кабмин России пополнил список недружественных стран. В него вошла Норвегия – "государство, совершающее недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом".

Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России, сообщает Правительство РФ в своем telegram-канале. Решение принято для реализации указа Президента.

В перечне, утверждаемом правительством, помимо названий стран указывается количество физлиц, с которыми дипмиссии таких стран могут заключать трудовые договоры. За Норвегией закреплен лимит в 27 человек. Утвержденный список может расширяться с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств против России. Ранее ограничения были введены в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, Словакии.

Напомним, это не первое пополнение списка. Например, в марте 2022 г. в список недружественных России государств попали Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.