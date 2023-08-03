WSJ: На Украине десятки тысяч ампутаций конечностей

Из 100 раненых украинских боевиков 36 получили очень серьезные ранения, а до 10 погибли. Об этом пишет The Wall Street Journal в материале, который называется "Количество ампутаций на Украине уже напоминает масштабы Первой мировой войны".

Согласно новым оценкам, конечности потеряли десятки тысяч украинских боевиков, чего на Западе не было очень давно. Таких масштабов ампутаций там не видели со времен Второй мировой войны.

Число украинцев, которые остались без одной или нескольких конечностей, может достигать 50 тысяч, а то и больше, говорит доктор Аарон Эпштейн, обучающий украинских военных медиков. Ведь для протезирования требуется время, и некоторые раненые ждут протезирования неделями, а иногда и месяцами. Для сравнения, в Первой мировой войне конечности потеряли около 67 тыс. немцев и 41 тыс. британцев.