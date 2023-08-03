03 Августа 2023
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Фото: Леонард Насибуллин

В ХМАО нашли свалку цинковых гробов бойцов СВО

В Урае депутат городской думы Леонард Насибуллин обнаружил на кладбище свалку цинковых гробов, в которых приходят тела бойцов, погибших в зоне СВО. Как сообщил Накануне.RU парламентарий, о свалке ему рассказали местные жители. Прибыв на кладбище, парламентарий действительно увидел брошенные цинковые гробы с указанием имен погибших бойцов.

"Цинизм и беспредел урайских чиновников и работников кладбища просто зашкаливает. Мало того, что уже почти весь город завален в количестве 21 несанкционированной свалки, так ещё и на кладбище устроили бардак! Причем, эту страшную картину — брошенные цинковые гробы видят люди, приезжающие хоронить своих родных. Это за гранью понимания! Возможно, даже эти ящики остались после похорон погибших в зоне СВО. За порядком видно, что никто не следит. Цинковые гробы никто не убирают и не утилизирует", - написал депутат в своем обращении.

Свалка гробов участников СВО в Урае(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

По словам парламентария, похоронами в Урае занимается подконтрольная администрации города компания "Ритуальные услуги". Леонард Насибуллин призвал отправить в отставку сотрудников мэрии, включая главу администрации.

Свалка гробов участников СВО в Урае(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

Депутат также потребовал возбудить в отношении администрации дело об административном правонарушении и проверить чиновников на халатность и обратился в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку.

После того, как скандал стал достоянием общественности, глава города Тимур Закирзянов опубликовал видеообращение.

"Искренне возмущен данной ситуацией. Это стало действительно неожиданным открытием для нас. Провел экстренное совещание со всеми службами, сделал все необходимые поручения, провести тщательное и всестороннее расследование: как эти гробы оказались на этом месте. Поручил незамедлительно устранить эту свалку. Все люди, которые причастны к этой ситуации будут привлечены к ответственности", - заявил глава города.

В настоящий момент место свалки убрано.

Теги: свалка, цинковые гробы, бойцы СВО, Леонард Насибуллин


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