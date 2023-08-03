03 Августа 2023
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Фото: пресс-служба минспорта Челябинской области

На чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске выступят спортсмены из 70 регионов РФ и Белоруссии

В Челябинске стартовал чемпионат России по легкой атлетике. На соревнованиях выступят около 800 спортсменов из 70 регионов РФ и Белоруссии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минспорта.

Чемпионат будет проходить с 3 по 6 августа в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной.

На соревнованиях будет разыграно 44 комплекса наград. Для победителей и призеров изготовили эксклюзивные медали. Они выполнены в технике златоустовской гравюры на стали.

Теги: чемпионат России, легкая атлетика, спорт,


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