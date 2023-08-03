На чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске выступят спортсмены из 70 регионов РФ и Белоруссии

В Челябинске стартовал чемпионат России по легкой атлетике. На соревнованиях выступят около 800 спортсменов из 70 регионов РФ и Белоруссии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минспорта.

Чемпионат будет проходить с 3 по 6 августа в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной.

На соревнованиях будет разыграно 44 комплекса наград. Для победителей и призеров изготовили эксклюзивные медали. Они выполнены в технике златоустовской гравюры на стали.