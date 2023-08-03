Чистая прибыль Сбера за полгода превысила 737 миллиардов рублей

По итогам первого полугодия чистая прибыль Сбербанка выросла до 737,5 млрд руб. (по МСФО), сообщил председатель правления Сбера Герман Греф.

У банка сейчас 107 млн активных клиентов и 80 млн ежемесячных пользователей мобильного приложения и его web-версии.

"Во втором квартале мы выдали максимальный за всю историю объем кредитов – более 6,6 трлн руб. Кредитный портфель вырос на 7% за квартал и приблизился к 35 трлн руб.", - сообщил Греф.