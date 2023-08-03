Ко дню рождения Екатеринбурга в городе откроют новый медицинский центр

Через две недели в столице Урала на территории ОДКБ откроют пансионат реабилитации и долечивания онкобольных детей. Новый медицинский центр станет подарком на 300-летие Екатеринбурга от благотворителей, и сейчас на строительной площадке идут финальные работы.

Сегодня с инспекционным визитом в пансионат приехал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, чтобы убедиться вместе с главным врачом ОДКБ Олегом Аверьяновым в готовности объекта к передаче министерству здравоохранения региона.

«То, что мы сегодня видим, — это чудо. Это чудо, что за полтора года работы появилось такое замечательное медицинское здание, которое через две недели будет интегрировано в систему здравоохранения Свердловской области. Есть небольшие недоделки, но их устранят в ближайшее время. Уверен, что через две недели, в День города, мы сможем открыть двери этого пансионата», — говорит Александр Андреев.

Пансионат больше напоминает обычный жилой дом: на трех этажах находятся 36 комнат «Мать и дитя», шесть двухместных палат, кухни, прачечные, игровые и обучающие комнаты. Здесь дети будут получать полный спектр услуг при лечении онкологических и гематологических заболеваний, а количество пациентов, которым будет оказана оперативная помощь, увеличится на 40%.

«Мне кажется, что это вообще рекорд: один год и четыре месяца, а это здание занимает пять тысяч квадратных метров. Мы думали, что это невозможно», — говорит Олег Аверьянов.

Интересно, что каждый подрядчик внес свой вклад в оснащение больницы и перечислил средства в благотворительный фонд «Верь и Живи!», который закупил на эти средства мебель и бытовую технику.