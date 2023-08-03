В России растет доля трудоустройства при помощи родственников

17% выпускников вуза устраиваются на работу при помощи родственников. Эта доля выросла в полтора раза за четыре года - в 2019 году таких было 11%. Об этом сообщает Исследовательский центр портала Superjob по результатам проведенного опроса.

Что касается участия родители в трудоустройстве детей, то мнения за четыре года почти не изменились. 45% считают, что родители не должны помогать в трудоустройстве, и это даже чуть больше, чем было (42%). Четверть опрошенных считают, что должны помогать искать вакансии по открытым источникам или через знакомых и родственников (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа, но эти три варианта встречаются намного чаще остальных). Опрашивались молодые люди 14-21 года.

При опросе выпускников вузов от 22 до 26 лет результаты получились схожими. Помогали устраиваться на работу 18% опрошенных (было 14%). Но в этой группе настроения в сторону большей самостоятельности изменились сильнее. 50% считают, что родители помогать не должны (было 40%).

Интересно, что 6 из 10 менеджеров по персоналу (61%) даже не рассматривают соискателей, вместо которых звонят, пишут или приходят на собеседование родственники. Еще 23% оценивают таких кандидатов в последнюю очередь. Лишь в 10% случаях их рассматривают наравне со всеми. Но отношение к ним несколько смягчилось: тех, кто вообще не рассматривает несамостоятельных кандидатов, стало на 7 п.п. меньше.

Тенденция роста трудоустройства через родственников может свидетельствовать от деградации рынка труда и/или снижении квалификации выпускников. Потому что почти половина российских промышленных предприятий испытывают дефицит кадров.