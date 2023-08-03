Прокуратура выяснит причины аварии, из-за которой улицы Екатеринбурга затопило водой

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку в связи с затоплением перекрестка улиц Щербакова и Самолетная.

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Напомним, сегодня рано утром произошла авария на сетях водопровода в районе дома по улице Щербакова, 2а. Из-за этого было временно закрыто движение троллейбусов, а автобусы некоторых маршрутов направили в объезд.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, авария повлекла за собой значительный излив воды, в результате чего оказался затоплен перекресток улиц Щербакова-Самолетная. Сейчас МУП "Водоканал" проводит ремонтные работы сети. Для обеспечения жителей и находящихся вблизи объектов водой подключены резервные источники.

В надзорном ведомстве отметили, что установят причины аварии. Отдельно будет дана оценка своевременности планово-предупредительных ремонтных работ сетей водоснабжения.

Также в прокуратуре намерены изучить состояние ливневой канализации на данном участке. Будут опрошены сотрудники организации, ответственной за состояние ливневой инфраструктуры.

Напомним, что в данный момент открыто движение автобусов под путепроводом на Самолетной. Движение троллейбусов пока по-прежнему закрыто.