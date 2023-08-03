03 Августа 2023
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Фото: Дума ТВ

Володин: США, Британия и Франция должны компенсировать ущерб государствам Африки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Великобритания, Франция и США должны компенсировать народам стран Африки ущерб, нанесенный во время колониализма. Политик призвал ООН рассмотреть этот вопрос.

По его словам, за период колониализма в США и другие страны Запада занимались работорговлей и перевезли в Америку около 15 миллионов человек, которые стали рабами. Эти депортации "обескровили Африку", добавил Володин в своем телеграм-канале.

Председатель Госдумы добавил, что страны Африки для неоколонизаторов представляют собой лишь источник сырьевых ресурсов. Так, отмечает Володин, США, Великобритания и Франция "продолжают опустошать африканские месторождения".

Ранее военные, захватившие власть в Нигере, объявили о прекращении экспорта золота и урана во Францию, чьей бывшей колонией является это западноафриканское государство. Сообщалось, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Теги: володин, африка, запад, колонизация


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