03 Августа 2023
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Фото: ДМИТРИЙ ПЛЕНКИН www.itogi.ru

Грузия ограничивает экспорт в Россию американских и европейских автомобилей

Грузия с 1 августа ограничила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию, сообщили в Минфине республики. С 26 сентября будет ограничен экспорт и реэкспорт в РФ автомобилей из стран Евросоюза. Таким образом Грузия присоединится к мерам, указанным в 11 пакете санкций ЕС в отношении России.

Ограничения также коснутся экспорта в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2023 года экспорт легковых автомобилей из Грузии в Россию вырос (год к году) примерно в два раза. Грузия стала одним из путей обхода западных запретов на ввоз автомобилей в РФ.

Теги: грузия, экспорт, санкции, автомобили


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