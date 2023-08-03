Грузия ограничивает экспорт в Россию американских и европейских автомобилей

Грузия с 1 августа ограничила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию, сообщили в Минфине республики. С 26 сентября будет ограничен экспорт и реэкспорт в РФ автомобилей из стран Евросоюза. Таким образом Грузия присоединится к мерам, указанным в 11 пакете санкций ЕС в отношении России.

Ограничения также коснутся экспорта в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2023 года экспорт легковых автомобилей из Грузии в Россию вырос (год к году) примерно в два раза. Грузия стала одним из путей обхода западных запретов на ввоз автомобилей в РФ.