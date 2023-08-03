03 Августа 2023
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Политика Приморский край
Фото: Накануне.RU

В Приморье депутаты проголосовали против присоединения части района к Владивостоку

Депутаты думы Надеждинского района Приморского края единогласно проголосовали против присоединения части района к Владивостоку в рамках проекта по созданию города-спутника Владивостока. По словам депутата Олега Григорьева (КПРФ), в течение последних трех дней в местных чатах шло голосование жителей района по этому вопросу, и более 75% из них высказались против.

Он назвал результат голосования выполнением воли жителей. Одной из причин для несогласия с проектом стало опасение, что жители отделяемого района потеряют льготы, действующие только в сельской местности, в том числе для врачей и учителей, пишет ТАСС. Также есть опасения о росте налогов и неопределенном статусе Надеждинского района после присоединения.

"Люди спрашивают, а что дальше будет? Сельское поселение Раздольное примкнет к Уссурийскому городскому округу и так далее? И район с 86-летней историей канет в лету?" – сказал Григорьев.

Теги: КПРФ, Надеждинский район, дума, депутаты, Владивосток


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