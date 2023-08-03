В Челябинске почти в 30 домах затопило крыши после ливня

В Челябинске в 29 домах после ливня 1 августа затопило крыши. В адрес управляющих компаний факсограммы о принятии срочных восстановительных мероприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Треть подтоплений произошли в домах с мягкой кровлей и внутренним ливневым водостоком. Кроме того, причинами подтоплений могли стать трещины в шифере, расхождение металлических листов кровли и засор ливнестока.

В мэрии напомнили, что если подтопление произошло в квартире, то совместно с УК составляется акт, по которому позднее проводится возмещение.