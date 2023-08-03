Кофе Jacobs исчезнет с полок российских магазинов до конца года

С полок российских магазинов исчезнут такие бренды кофе как Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts. Производитель – нидерландская компания JDE Peet's – намерена прекратить продажу в РФ иностранных брендов кофе и чай до конца 2023 года. При этом местные бренды, принадлежащие производителю, в России останутся, передает "Коммерсант".

Компания в отчете по итогам первого полугодия оценивает убытки из-за вынужденного ребрендинга кофе Jacobs в России в 185 млн евро.

Производитель не собирается полностью уходить с российского рынка, отмечая, что работа в РФ не противоречит западным санкциям.

В марте этого года стало известно, что JDE Peet’s может отказаться от использования названия кофе Jacobs в России.

В прошлом году немецкий производитель кофе Tchibo GmbH, занимающий четвертое место в мире, ушел из России. Сообщалось, что новый собственник сохранит право выпускать кофе Tchibo и Davidoff до конца 2022 года, после чего представит рынку новые торговые марки.