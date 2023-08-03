В Екатеринбурге полиция ищет родителей 5-летней девочки, найденной на Эльмаше

В Екатеринбурге на Эльмаше найдена потерявшаяся девочка. Сейчас полиция устанавливает ее родителей.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых, вечером 2 августа в Орджоникидзевском районе столицы Урала бдительные граждане во дворе по улице Баумана, 51 увидели девочку в возрасте 5-6 лет. Ребенок был без присмотра взрослых. На место вызвали полицейских.

Сама девочка сообщила стражам порядка, что ее зовут Соня и ей 5 лет. На вопрос, где живет, она ответить не смогла.

"В ходе разбирательства представители МВД установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся. На время поиска родителей Соню поместили в детский приют. В настоящее время органы внутренних дел проводят комплекс мероприятий, направленных на установление точных личностных данных обнаруженного ребенка, а также ее папы и мамы. С этой целью инспекторы ПДН опрашивают жителей микрорайона, где нашли малышку. По городу распространены ориентировки", - отметил полковник Горелых.

Приметы Сони: на вид 5-6 лет, рост 128 см, волосы светло-русые, длинные, глаза голубые, в ушах серьги "цветочек". Полиция просит всех, кто располагает сведениями о личности найденной девочки или ее родителей, проинформировать об этом дежурную часть территориального ОВД по телефону: 8 (343) 356-42-14.