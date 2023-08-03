Число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае увеличилось до шести

Число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае увеличилось до шести.

Как сообщили ТАСС в Минздраве Алтайского края, в больнице Барнаула скончалась пострадавшая при ЧП женщина.

31 июля стало известно, что умерла одна из пострадавших, получившая ожоги более 95% поверхности тела.

По данным Следственного комитета, днем 27 июля Ми-8, летевший по маршруту Карасук – Тюнгур – Белeха – Тюнгур – Карасук, при заходе на посадку в районе села Тюнгур хвостовой частью задел опору столба линии электропередач и опрокинулся на правый бок. На борту воздушного судна находилось три члена экипажа и 13 пассажиров. Четверо человек погибли, 12 получили различные травмы.