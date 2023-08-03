В КПРФ разработали законопроект о лишении мигрантов гражданства РФ за уклонение от воинской обязанности

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ) подготовил законопроект, согласно которому непостановка на воинский учет в установленный законом срок после приобретения российского гражданства, а также уклонение от воинской обязанности будут основанием для лишения гражданства РФ и выдворения в страну, откуда гражданин прибыл.

Читайте также: В Правительстве одобрили идею уголовной ответственности за уклонение от призыва по мобилизации

Он считает, что в таком случае лишаться гражданства должны и члены семьи мигранта, поскольку они получили его в связи с приобретением им российского гражданства.

По его словам, поводом для инициативы стал инцидент в Орле в конце прошлого года. Там граждане Узбекистана, получившие гражданство РФ, пожаловались президенту Узбекистана на местных военкомов, принесших им повестки на работу - мусороперерабатывающий завод "ЭкоСити". Директор предприятия Юрий Парахин заявил, что у них бронь как у "высококвалифицированных специалистов".

Промигрантское издание "Медиа-МИГ" возмущено законопроектом. Оно осуждает "коллективную ответственность" и "порочную практику сталинских депортаций по национальному признаку, реализованную коммунистами", а саму идею - попыткой угодить "маргинальной части электората". Основной посыл статьи - мигранты, получившие гражданство РФ, не являются военнообязанными.

В свою очередь, Матвеев не удивлен.

"Медиа мигрантского лобби возмутилось моей инициативой лишать российского гражданства тех "новых граждан", кто в нарушение закона не встает на воинский учет. По мнению авторов мигрантского ресурса, исполнение российского закона теми, кто хочет иметь лишь права (без обязанностей), - это "разжигание и стравливание", - написал депутат.