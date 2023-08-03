03 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Сургутском районе подростка будут судить за поножовщину

В Сургутском районе подростка будут судить за поножовщину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, 16-летнего юношу обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Напомним, 22 мая конфликт произошел между 16-летним и 17-летним жителем Белого Яра. Юноши повздорили потому что один зацепил на турниках новую футболку другого, и ударил его в ответ на возмущения. Захотев отомстить обидчику 16-летний юноша предложил по-мужски разобраться в лесу, но тот отказался. При следующей встрече подросток подождал когда приятель отвернется, и ударил его ножом. Из-за глубоких ран парень потерял много крови, острие задело позвоночник и почку. Нападавший бежал, но оставил нож на память об отце, который подарил ему этот нож (отец юноши сидит в тюрьме).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения, направлено в судебные органы для рассмотрения по существу.

Теги: Подросток, нож, уголовное дело, поножовщина


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Ранее 29.05.2023 08:15 Мск В Югре один подросток ударил другого ножом

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