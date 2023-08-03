Жителя Челябинска осудят за убийство беременной женщины при ребенке

В Челябинске 34-летнего местного жителя будут судить за жестокое убийство беременной женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, 18 августа прошлого года в квартире между мужчиной, страдающим психическим расстройством, и его знакомой произошел конфликт. Обвиняемый распылил в лицо женщины аэрозольный баллончик и нанес ей множественные удары ножом.

Убийство было совершено в присутствии четырехлетней дочери женщины.