03 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

В России можно будет выпустить виртуальную карту турецкой системы Troy

У россиян появилось приложение, с помощью которого можно выпустить виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, оплачивать товары и услуги в стране и снимать деньги в банкоматах. Пополнять счет в лирах можно с рублевых счетов в российских банках через СБП.

Эксперты отмечают нестабильность турецкой лиры, а также высокие комиссии за пополнение карты, снятие наличных и конвертацию, пишет "Ъ". Юристы же указывают на скудную информацию о сервисе и неработающий колл-центр.

Пополнять карты через СБП можно будет на 250 тыс. лир в месяц (около 850 тыс. руб.).

Теги: Россия, Турция, иира, рубль, карта


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