03 Августа 2023
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Фото:Rolling Stone

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо разводится после 18 лет брака

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о разводе с супругой Софи Грегуар. Об этом пара сообщила на своих страницах в соцсетях. По словам политика, они с женой приняли решение расстаться "после многих содержательных и трудных разговоров". Пара была вместе 18 лет, у них трое детей.

"Мы остаемся близкими родственниками, семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и будем продолжать строить", - заявил премьер. Он попросил уважать частную жизнь его семьи ради благополучия детей.

В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что пара "подписала юридическое соглашение о раздельном проживании".

Трюдо и Грегуар познакомились в Монреале в 2022 году. Через три года пара поженилась.

Еще в мае этого года супруги выглядели вполне счастливыми, появившись вместе на коронации короля Великобритании Карла III.

Теги: джастин трюдо, развод, биография, канада


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