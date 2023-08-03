В Сургуте сильный ветер повредил кровлю дома

В Сургуте штормовой ветер повредил кровлю жилого дома, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик с последствиями разыгравшейся накануне бури опубликовали в группе "К-Информ | Сургут" в социальной сети "ВКонтакте". По информации подписчика группы здание расположено рядом с "музейкой". Ветер сорвал с крыши металлические листы, которые не рухнули вниз только благодаря ограждению на крыше.

Отметим, что в минувшие выходные Нижневартовск затопило сильными ливнями.

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня, 3 августа, в Югре прогнозируются дожди и ветер порывами до 12 метров в секунду.