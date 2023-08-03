03 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге открыто движение автобусов, ограниченное из-за затопления

В Екатеринбурге частично открыто движение автобусов, ранее ограниченное из-за коммунальной аварии.

Напомним, сегодня около 5 часов утра произошла авария на сетях водопровода в районе дома по улице Щербакова, 2а. В связи с этим было временно закрыто движение троллейбусов на Химмаш и Табачную фабрику. Автобусы некоторых маршрутов направили в объезд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на данный момент открыто движение автобусов под путепроводом на улице Самолетной. Между тем, движение троллейбусов пока по-прежнему закрыто.

Ранее в мэрии отмечали, что производится откачка воды. После устранения последствий затопления движение общественного транспорта восстановят согласно маршрутам.

Теги: автобусы, движение, авария, открытие, Екатеринбург


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Развитие сюжета:

Ранее 03.08.2023 09:51 Мск Прокуратура выяснит причины аварии, из-за которой улицы Екатеринбурга затопило водой

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Ранее 03.08.2023 07:31 Мск В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии изменили схему движения автобусов

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