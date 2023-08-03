В Екатеринбурге открыто движение автобусов, ограниченное из-за затопления

В Екатеринбурге частично открыто движение автобусов, ранее ограниченное из-за коммунальной аварии.

Напомним, сегодня около 5 часов утра произошла авария на сетях водопровода в районе дома по улице Щербакова, 2а. В связи с этим было временно закрыто движение троллейбусов на Химмаш и Табачную фабрику. Автобусы некоторых маршрутов направили в объезд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на данный момент открыто движение автобусов под путепроводом на улице Самолетной. Между тем, движение троллейбусов пока по-прежнему закрыто.

Ранее в мэрии отмечали, что производится откачка воды. После устранения последствий затопления движение общественного транспорта восстановят согласно маршрутам.