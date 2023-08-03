Вице-спикер Госдумы предложил платить декретные до сдачи ребенка в детсад

Выплаты по уходу за ребенком нужно сохранять до его момента зачисления в детский сад, а не до 1,5 лет, как сейчас. Соответствующий законопроект разработал и направил в Правительство РФ вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Основная идея законопроекта - привязать срок выплаты пособия по уходу за ребенком к факту предоставления места в детском саду. То есть платить, пока в саду не появится место. Потому что до этого момента мать не может выйти на работу и зарабатывать. И зачастую она не может сдать ребенка в детсад, а выплаты уже прекращаются.

"Российские семьи должны жить и наслаждаться детством своих малышей, а не выживать", - написал Чернышов в своем телеграм-канале.

Как пояснил он ТАСС, эта инициатива особенно актуальна для матерей-одиночек.

Пособие по уходу за ребенком выплачивается до момента достижения им возраста 1,5 года и составляет 40% от зарплаты гражданина, но не менее 8,6 тыс. рублей и не более 33,2 тыс. рублей.

В среднем обеспеченность детсадами для детей до трех лет достигла в России 99%. Но в некоторых регионах она ниже. В Забайкальском крае - 92,5%, Республике Крым - 90%, Дагестане - 67%. Менее 99% в Ингушетии, Якутии, Бурятии, Удмуртии, Новосибирской и Астраханской областях, в Красноярском крае и на Чукотке.

Характерно, что рост обеспеченности детсадами в последние годы, что называлось важной мерой для поддержки рождаемости, сопровождался большим снижением рождаемости. Это может быть связано как раз с выходом матери на работу. Правда, параллельно действовали и другие факторы.