Песков: Местом встречи Путина и Эрдогана необязательно будет Турция

Турция необязательно станет местом встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдоган. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Эрдоган договорились в ближайшее время определиться по месту и срокам встречи, передает ТАСС.

Песков добавил, что "Эрдоган приглашает к себе в Турцию". При этом Путин говорил, что "сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты", заявил представитель Кремля.

Напомним, накануне главы государств провели телефонный разговор, о котором сообщила администрация президента Турции. Эрдоган в ходе разговора призвал "не допустить шагов для эскалации напряженности в российско-украинском конфликте". Также речь шла о "зерновой сделке". Тема боевиков украинского отряда "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) не затрагивалась. Сообщалось, что Эрдоган договорился с Владимиром Путиным о визите последнего в Анкару.