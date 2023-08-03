В Калужской области сбиты шесть беспилотников

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о том, что сегодня ночью при попытке пролета через регион на юго-западе области сбиты шесть беспилотников.

Пострадавших и разрушений нет, написал Шапша в своем telegram-канале.

Напомним, 1 июня 2023 г. власти региона сообщили о падении "неопознанного объекта" в поле около поселка Товарково. При падении объект взорвался и образовал воронку. По уточненным данным, обломки БПЛА упали в пяти километрах от предприятия "Первый завод" - крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Калужской области. Позже два беспилотника упали на трассу М3 "Украина". Первый рухнул на 299 км дороги, а второй - на 283. Взрыва не произошло.