В Нижневартовске подросток умер, предположительно, отравившись метанолом

В Нижневартовске подросток, подрабатывающий на базе "Уралмедьресурса", умер, предположительно, отравившись метанолом, сообщает telegram-канал Ural Mash.

Сообщается, что 16-летний юноша недавно приехал вместе с родителями в Россию. Семья была в трудном положении и обратилась в хоспис, где ему и еще четверым ребятам нашли подработку на предприятии. Руководству требовалось перевезти свои вещи с базы.

Во время погрузки вещей, из пакета выпала 1,5-литровая бутылка со стеклоочистителем. Молодой человек, решив, что это вода, выпил из нее. После его начало тошнить и юношу госпитализировали. В больнице он скончался.

Идет проверка.