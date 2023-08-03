03 Августа 2023
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Фото: minobr.krasnodar.ru

Депутат Лантратова призвала давать отличникам медали даже при неудаче на ЕГЭ

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова отправила главе Минпросвещения Сергею Кравцовау письмо с предложением выдавать медали "За успехи в учении" школьникам-отличникам, которые не смогли подтвердить свои результаты баллами при сдаче ЕГЭ.
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Она отмечает, что такие выпускники не получают аттестат с отличием и медаль "За особые успехи в учении" и несколько сотен выпускников ежегодно теряют возможность получения дополнительных баллов при поступлении в вузы. Она предлагает давать таким выпускникам медаль "За успехи в учении" (без слова "особые") в качестве приложения к аттестату. Эта медаль могла бы давать до трех дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

В июле замначальника отдела информационного и технологического обеспечения Управления контроля качества образования Рособрнадзора Евгений Семченко сообщил, что в некоторых регионах до 20% выпускников получают медаль, как в Карачаево-Черкессии. Интересно, что самый высокий процент медалистов в юных регионах: в Адыгее — 18%, Кабардино-Балкарии — 17%, Мордовии, Ставропольском и Краснодарском краях — по 16%, в Ростовской области — 15%. При этом в Москве медали получили менее 9% выпускников, в Петербурге — немногим более 7%, а в среднем по России — около 10%.


Теги: ЕГЭ, выпускники


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