В Челябинской области стоимость школьного набора канцтоваров за год выросла на 6,6%

В Челябинской области стоимость набора школьных принадлежностей за год выросла на 6,6%. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Ведомство провело мониторинг стоимости канцтоваров. За минимально необходимый набор школьных принадлежностей в магазинах придется заплатить от 1 тыс. 295 рублей. На онлайн площадках стоимость такого набора начинается от 2 тыс. 520 рублей.

В КСП отметили, что осенью ожидается снижение ажиотажного спроса на школьные принадлежности, это приведет и к снижению цен.