В Югре бойцу, получившему ранения, отказывают в положенных выплатах

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова обратилась в военную прокуратуру из-за отказа в выплатах, положенных бойцу, сообщили Накануне.RU в аппарате уполномоченного.

Мужчина был ранен во время боевых действий и сейчас не может получить положенные ему выплаты и компенсацию страхового случая.

"По месту дислокации военнослужащего направлено ходатайство о проведении проверки факта непредоставления заявителю выплат за участие в активных боевых действиях, а также установленных законодательством выплат в связи с ранением, полученным в зоне проведения специальной военной операции, и компенсации при наступлении страхового случая", - говорится в сообщении.

Ранее Наталья Стребкова обратилась в адрес федерального уполномоченного по правам человека. Она считает, что разграничения военнослужащих на мобилизованных, контрактников и добровольцев, имеющие место в федеральном законодательстве, являются социально несправедливыми и влекут возникновение социальной напряженности.

Все участники СВО и члены их семей должны иметь равные права на получение льгот, социальных гарантий и компенсаций, поскольку все военнослужащие выполняют одну задачу по защите Отечества, неважно в добровольном порядке, на контрактной основе или в рамках частичной мобилизации.