В Правительстве одобрили идею уголовной ответственности за уклонение от призыва по мобилизации

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в военное время при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. Автор поправок – глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия"). Он предложил для этого дополнить статью 328 УК ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы") частью третьей, сообщили "Ведомостям" источники в комиссии. Эта инициатива возражений не вызывает, говорится в отзыве правительства, утвержденном на заседании комиссии в июле.

С этой идеей Картаполов, а также глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев выступили еще осенью прошлого года: предлагалось ввести штраф до 500 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас в УК есть лишь ответственность за уклонение от срочной службы. В начале ноября 2022 г. парламентарии заявляли, что инициатива рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации, но после ее завершения соответствующие поправки утратили свою актуальность.

Вопрос начал обсуждаться вновь на фоне увеличения призывного возраста. Его рамки выросли с 18-27 до 18-30 лет. Изначально Минобороны предлагало повысить не только верхнюю, но и нижнюю границу призывного возраста (то есть призыв с 21 до 30 лет). Но внезапно власти "передумали" и оперативно утвердили расширение призывного возраста (чтобы он был 18-30 лет). Кроме того, в июле в России были одобрены поправки в Административный кодекс, которые ужесточают ответственность за игнорирование военкоматов. Так, за неявку по повестке в военкомат россиян будут штрафовать на сумму до 30 тыс. руб. А кабмин России утвердил форму повестки по мобилизации.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября 2022 г. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. В Госдуме не раз заявляли, что не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя информацию о возможной второй волне мобилизации, заявила, что "ее не будет, эта тема не обсуждается, ее нет в повестке".

17 января 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за границы. В конце марта Генеральный штаб ВС РФ сообщил о том, что не планирует проводить вторую волну мобилизации, и уже призванных граждан и добровольцев, а также штатных военных хватает для выполнения всех задач. При этом выяснилось, что с января по май 2023 года в Вооруженные силы России по контракту и в добровольческие формирования поступили более 117 тыс. человек, об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу довести численность контрактников до 521 тыс. человек к концу 2023 года.