Советник Пушилина: ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску

ВСУ сосредоточивают подразделения на подступах к Артемовску. Об этом сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, ВСУ группируют довольно большие силы и продолжают вести атаки. За близлежащие населенные пункты — Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку — идут бои. Гагин отметил, что эти небольшие населенные пункты являются ключами к возможности атаковать сам Артемовск.

Он уточнил, что Клещеевку контролируют российские войска, однако часть высот в ее районе захвачена ВСУ, и оттуда обстреливаются подступы к Артемовску.

5 июля глава общественного движения "Мы вместе с Россией" в Запорожье Владимир Рогов сообщил, что в селе Клещеевке, которое имеет стратегическое значение для удержания Артемовска, сложная обстановка. Со ссылкой на слова инсайдера он написал, что российская оборона столкнулась с нехваткой снарядов. По информации офицера, сражающегося на данном направлении, сейчас населенный пункт находится под контролем ВС РФ, но ситуация может измениться.

Источник в командовании Южной группировки войск сообщил, что ВС России пресекли попытку контратаки ВСУ около Клещеевки.