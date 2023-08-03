Советник Пушилина: ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску

03 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Советник Пушилина: ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску

ВСУ сосредоточивают подразделения на подступах к Артемовску. Об этом сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, ВСУ группируют довольно большие силы и продолжают вести атаки. За близлежащие населенные пункты — Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку — идут бои. Гагин отметил, что эти небольшие населенные пункты являются ключами к возможности атаковать сам Артемовск.

Он уточнил, что Клещеевку контролируют российские войска, однако часть высот в ее районе захвачена ВСУ, и оттуда обстреливаются подступы к Артемовску.

5 июля глава общественного движения "Мы вместе с Россией" в Запорожье Владимир Рогов сообщил, что в селе Клещеевке, которое имеет стратегическое значение для удержания Артемовска, сложная обстановка. Со ссылкой на слова инсайдера он написал, что российская оборона столкнулась с нехваткой снарядов. По информации офицера, сражающегося на данном направлении, сейчас населенный пункт находится под контролем ВС РФ, но ситуация может измениться.

Источник в командовании Южной группировки войск сообщил, что ВС России пресекли попытку контратаки ВСУ около Клещеевки.

Теги: гагин, артемовск, клещеевка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети