Дефицит кадров испытывают 43% промышленных предприятий

На дефицит кадров в июле пожаловались 42% промышленных предприятий, это рекорд с 1996 года. В апреле на нехватку работников жаловались 35% респондентов опрос, проведенного Институтом экономической политики им. Гайдара, на данные исследования ссылается РБК.

Избыточность кадров в июле этого года испытывали всего 2% предприятий.

"В условиях рекордного дефицита работников планы по найму сотрудников демонстрируют растущее желание предприятий избавиться от недостатка кадров, но не отражают, скорее всего, весь масштаб желаний предприятий, вынужденных считаться со скудными возможностями российского рынка труда", - делают выводы эксперты института.

Дефицит кадров очень беспокоит Центральный банк России, поскольку является проинфляционным фактором в условиях и без того разгоняющегося роста цен.

"В условиях ограниченности свободных трудовых ресурсов рост производительности труда может сильнее отставать от роста реальных заработных плат", - считают в ЦБ.