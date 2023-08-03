Предупреждение по смогу на Среднем Урале продлили до вечера 4 августа

На Среднем Урале синоптики продлили предупреждение по смогу.

Напомним, предупреждение было объявлено 27 июля и должно было действовать до вечера 2 августа. Однако накануне его было решено продлить.

"С 20 часов 2 августа до 20 часов 4 августа на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении на сайте Уральского гидрометцентра.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе синоптики пообещали Екатеринбургу жаркую погоду.