В Мордовии запретили пропаганду абортов

Депутаты Госсобрания Мордовии приняли закон, запрещающий пропаганду абортов. Его авторы отмечают, что Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 г. называет прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющих на здоровье женщин, а также признает высокое число абортов одной из причин низкого уровня рождаемости.

Согласно принятому закону, под склонением к аборту понимается попытка заставить женщину уговорами, предложениями, подкупом, обманом, выдвижением иных требований избавиться от ребенка. Склонением не является информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний к аборту.

За склонение к такому поступку устанавливается административная ответственность, сообщает Госсобрание Мордовии на своей странице "ВКонтакте".